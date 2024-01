Soundbar Hisense a prezzo incredibile, sconto del 19% su Amazon

Avere a disposizione un prodotto che possa implementare l’audio della vostra televisione può solo essere un vantaggio. Stiamo ovviamente parlando di una soundbar, dispositivo che integra dunque lo spettacolo fornito ad esempio da una smart TV che eccede in termini di risoluzione video ma non in termini di audio. A pensarci questa volta è il marchio Hisense che mette a disposizione degli utenti su Amazon un ottimo prodotto.

Si tratta della HS205G, soundbar molto potente e oggi in sconto al 19% sul sito e-commerce più famoso al mondo. Il suo prezzo scende dunque a soli 79,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro una settimana.

La soundbar di Hisense è in sconto su Amazon, le specifiche

La soundbar di Hisense esteticamente è neutra, in grado di fare un’ottima figura in ogni tipologia di ambiente. La sua potenza da 120 W risulta esaustiva per ogni tipo di esigenza, anche grazie alla presenza del Dolby Digital.

È dotata di connessione Bluetooth ma anche di ingresso audio ottico diretto oltre che dell’ingresso USB.

Gli utenti in genere si buttano su marchi molto più famosi nel mondo audio, ma a quanto pare anche Hisense sta risalendo la china. Il merito è della grande intraprendenza di questo brand, che oltre alle televisioni è stato in grado di creare qualcosa di complementare di ottimo livello, proprio come questa soundbar.

Il prodotto, di gran qualità costruttiva ma anche tecnica, arriva oggi su Amazon con ben 20 € di sconto rispetto al solito per un prezzo totale di soli 79,99 €. Acquistandola oggi, arriverà a casa vostra in pochissimo tempo, meno di quello mostrato in pagina. Gli anni di garanzia saranno come sempre due.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.