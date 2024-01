Per un’esperienza d’ascolto più immersiva e, più in generale, di una qualità superiore, bisogna investire in una soundbar. Un’ottima soluzione (anche per le tasche) è la LG SQC2 da 300W con subwoofer, oggi acquistabile su Amazon con uno sconto del 40%: solo 119€ (anziché 198€), spedizione compresa.

A casa come al cinema con la soundbar LG con 300W di potenza e connettività Bluetooth

La SQC2 è una soundbar 2.1 canali con subwoofer wireless che offre un’esperienza audio coinvolgente per film, musica e anche videogame. La periferica ha una potenza di 300 watt e fornisce un suono potente e ricco, il subwoofer wireless invece aggiunge bassi profondi e ricchi, che rendono l’esperienza audio ancora più immersiva.

In termini di funzionalità, troviamo la ASC (Adaptive Sound Control), che regola automaticamente il suono in base al tipo di contenuto che stai guardando o ascoltando, e l’Auto Sound Engine, che ottimizza il suono in base alla posizione della soundbar e del subwoofer nella tua stanza.

La soundbar SQC2 ha un design moderno ed essenziale. È lunga 95 cm ed è la partner perfetta per qualsiasi televisore (anche se LG ritiene sia ideale per i TV a partire da 43″). La connettività è di tipo ottico, HDMI ARC, Bluetooth o USB.

Il kit di LG è dunque una buona scelta per chi cerca una soundbar a 2.1 canali con subwoofer wireless. La soundbar offre un suono potente e ricco, con bassi profondi e ricchi, ed è molto facile sia da configurare che utilizzare. Le funzionalità ASC e Auto Sound Engine migliorano ulteriormente la qualità audio.

