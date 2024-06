Spagna-Italia: dove vederla in diretta streaming dall'estero con commento in italiano

Questa sera torna in campo la nazionale italiana per la seconda giornata dei Campionati Europei di Calcio 2024. L’Italia di Luciano Spalletti affronterà la Spagna in una partita che potrebbe già decretare la qualificazione per una delle due formazioni.

Visti i risultati della prima giornata e il pareggio di ieri tra Croazia e Albania, alle due selezioni basterebbe una vittoria questa sera per assicurarsi qualificazione e primo posto. In alternativa, con un pareggio bisognerebbe confermare il tutto alla terza e ultima giornata con due risultati su tre a disposizione.

La partita avrà inizio alle ore 21. Potrai vederla in diretta televisiva su Rai1 e anche in streaming su RaiPlay e su NOW, con il pass Sport. Se sei all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano ti servirà invece il supporto di NordVPN.

Il blocco territoriale attivo per le app di RaiPlay e NOW ti costringerebbe, in teoria, a rinunciare alla visione della partita all’estero e sperare di trovare qualcosa su un canale televisivo locale.

Per fortuna, con NordVPN aggiri facilmente questo ostacolo perché, dopo aver sottoscritto un abbonamento approfittando dello sconto di giugno, ti basterà scaricarlo sul tuo PC, smartphone o tablet e, dopo averlo avviato, selezionare un server sito in Italia.

A quel punto sarà come se fossi “tornato” a casa e potrai aprire RaiPlay o NOW per dare il via alla partita con la telecronaca in lingua italiana, sfruttando tutti i vantaggi del tuo abbonamento. Il modo migliore e più veloce per non perderti Spagna-Italia e di farlo con il commento nella nostra lingua che, in qualche modo, ti farà davvero sentire a casa.