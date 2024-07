Spazio di archiviazione ridotto? La soluzione è il cloud a vita, ecco quello su cui puntare

Per eliminare i problemi legati al poco spazio di archiviazione dei propri dispositivi è necessario affidarsi a un servizio di cloud storage, che consente di moltiplicare lo spazio in cui archiviare i propri dati, in totale sicurezza. Per evitare di attivare un nuovo abbonamento, con un canone mensile oppure annuale, è possibile puntare sulle offerte per il cloud a vita di pCloud. Queste soluzioni prevedono l’acquisto di uno spazio cloud, senza alcun costo ricorrente e vincoli di abbonamento.

pCloud mette a disposizione tre diverse soluzioni per il cloud a vita (500 GB, 2 TB e 10 TB), ora disponibili a prezzo scontato. Si tratta della scelta giusta per sfruttare appieno il cloud storage, con tanto spazio di archiviazione per salvare in sicurezza i propri file. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di pCloud.

Cloud a vita: la scelta vincente contro i problemi di spazio

Per risolvere i problemi di spazio ridotto con i propri dispositivi è necessario puntare su un servizio di cloud storage. Evitare i costi ricorrenti degli abbonamenti è possibile. Con pCloud è possibile accedere a un servizio per il cloud a vita, con un costo di acquisto iniziale e nessuna spesa ricorrente. Le opzioni sono:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte le versioni di pCloud per il cloud a vita sono accessibili tramite il box qui di sotto. È possibile pagare con PayPal, in modo da optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa. Da notare, inoltre, la possibilità di effettuare upgrade successivi all’acquisto, per incrementare ulteriormente lo spazio a propria disposizione. pCloud, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti anche piani Business oltre a soluzioni Family.