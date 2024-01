Spazzolino elettrico CallySonic con 5 modalità: -50% su Amazon!

È cosa nota che per una pulizia efficace dei denti è consigliabile l’utilizzo di uno spazzolino elettrico. Il mercato ne offre diversi, e tra questi c’è anche l’H49 di CallySonic. Il dispositivo supporta 5 modalità, include un timer di 2 minuti e viene venduto con due testine aggiuntive. Quanto costa? Solo 14,97 euro (spedizione compresa) utilizzando il codice promozionale ITZMJH49 al momento del pagamento.

Minima spesa, massima resa: questo spazzolino elettrico (con due testine aggiuntive) è al 50% su Amazon

Il CallySonic H49 promette una pulizia profonda e accurata. È munito di una testina oscillante che genera fino a 48.000 vibrazioni al minuto, che rimuovono fino al 99,9% della placca e dei batteri (10 volte in più rispetto ad uno spazzolino manuale).

Come già anticipato, il dispositivo prevede 5 modalità di pulizia adatte ad ogni esigenza: Smart (pulizia quotidiana), Fresh (per rinfrescare l’alito), Bright (per lo sbiancamento dei denti), Happy (per massaggiare le gengive) e Healthy (per la salute delle gengive).

Il timer intelligente è uno strumento molto utile perché avvisa l’utente di cambiare l’area di pulizia ogni 30 secondi. Di default è impostato per 2 minuti, ovvero il tempo spazzolatura consigliato dai dentisti.

Il CallySonic H49 è ovviamente impermeabile (IPX7) e vanta una batteria che dura fino a 60 giorni con una sola ricarica. Il dispositivo – che sull’impugnatura presenta un indicatore LED che indica la carica rimanente – supporta la ricarica rapida e grazie alla ridotta frequenza di carica e scarica della batteria, estende notevolmente la durata di quest’ultima.

Ricorda che per ottenere uno sconto immediato del 50% devi inserire il codice promozionale ITZMJH49 al momento del pagamento. In alternativa, puoi cliccare sul pulsante “Applica” visibile nell’inserzione.

