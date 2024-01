Spazzolino elettrico Philips DiamondClean 9000 in offerta (-5%)

Siete alla ricerca di un nuovo spazzolino che possa rendere molto più semplice tenere in ordine la vostra igiene orale? Ecco quello elettrico di Philips, più precisamente il Sonicare DiamondClean Serie 9000 in edizione speciale.

La pulizia dei denti sarà molto più agevole e soprattutto più efficace con questo prodotto, consigliato anche dagli esperti. Oggi grazie alla grande offerta a tempo che Amazon mette a disposizione, il prezzo crolla ulteriormente. Basta infatti sottrarre il 5% per pagare lo spazzolino 127,99 €, con spedizione rapida e soprattutto con due anni di garanzia disponibili.

Lo spazzolino elettrico di Philips è il migliore, le sue specifiche

Il Sonicare DiamondClean 9000 di Philips è un vero portento per l’igiene orale, riuscendo a tenere puliti i denti e soprattutto sane le gengive. Anche le macchie superficiali potranno essere rimosse con una semplicità assoluta, scegliendo tra 4 modalità diverse di spazzolatura.

Con l’applicazione ufficiale Sonicare, gli utenti potranno essere sicuri di utilizzare la modalità e l’intensità giuste rimuovendo la placca fino a 10 volte di più rispetto ad un normale spazzolino manuale. La tecnologia Sonicare garantisce con vibrazioni toniche a 62.000 impulsi ogni minuti, un’efficacia straordinaria.

Il nuovo spazzolino di Philips è un vero e proprio portento per quanto riguarda l’igiene orale. Le sue caratteristiche tecniche sono state descritte al meglio nel paragrafo precedente e con questo gli utenti dovrebbero aver capito come funziona. Quello che di certo hanno recepito, è lo sconto presente con questa offerta a tempo di Amazon, pari oggi al 5% in meno. Lo spazzolino costerà dunque solo 127,99 € con 4 testine presenti in scatola.

Lo potrete avere a casa entro questo giovedì e soprattutto con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.