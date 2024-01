Spazzolino Oral-B Pro Series 3 a 40 EURO su Amazon (-21%)

Lo sconto di oggi su Amazon riguarda lo spazzolino elettrico Oral-B ricaricabile, il Pro Series 3. Dotato di due testine di ricambio e anche di una custodia da viaggio, oggi scende di prezzo fino al 21% in meno.

Direttamente sul famoso sito e-commerce ci sarà l’offerta a tempo che ne consentirà l’acquisto per soli 44,99 €.

Lo spazzolino elettrico Oral-B è ottimo, le sue caratteristiche

Avere uno spazzolino del genere concederà una sensazione di pulizia fresca e professionale quotidianamente, con un’esperienza di spazzolamento senza precedenti. Il controllo della pressione aiuterà a pulire al meglio i denti e allo stesso tempo anche a salvaguardare le gengive.

Lo spazzolino elettrico ricaricabile di Oral-B si serve della tecnologia di pulizia 3D che con oscillazioni e rotazioni, riesce a rimuovere fino al 100% di placca in più. Tornando al controllo della pressione, nel caso in cui si dovesse spazzolare troppo forte, le pulsazioni si fermeranno, la velocità sarà ridotta e ci sarà un avvertimento visivo con la luce che si accenderà di colore rosso. Quando sarà scarico, ci penserà l’indicatore della batteria a farvelo sapere.

Non si scopre certo ora il grande valore di un marchio come Oral-B, famoso in tutto il mondo proprio per la minuziosità con cui tratta la cura e l’igiene orale. Siamo al cospetto dell’ennesimo spazzolino elettrico ricaricabile, quel Pro Series 3 scelto da tantissime persone proprio su Amazon. Le sue caratteristiche tecniche sono convincenti a tal punto da aver scaturito una votazione media molto alta, sintomo di grande qualità.

Oggi su Amazon infatti lo spazzolino, con la custodia da viaggio inclusa, garantisce uno sconto del 21% con un’offerta a tempo che fissa il prezzo a soli 44,99 €. Ovviamente sono compresi anche due anni di garanzia e la spedizione entro un giorno lavorativo direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.