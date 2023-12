Speaker ANKER impermeabile con 24h di autonomia su Amazon a 29 €

La potenza del suono può spesso esprimersi anche attraverso dispositivi più piccoli. Proprio a tal proposito oggi si parla di un altoparlante molto famoso nel mondo della tecnologia, ovvero del SoundCore 2 di Anker.

Il famoso speaker dotato di un’ottima potenza e soprattutto di una forma iconica, è disponibile oggi su Amazon in sconto. Gli utenti che stavano aspettando di ritrovarlo, saranno oggi contenti di notare il ribasso e soprattutto le sue qualità inconfondibili.

Quello che contraddistingue questo SoundCore 2 di Anker è sicuramente il connubio di potenzialità che fanno parte di esso. Tutto poi si va a mescolare ad un prezzo fortemente accessibile, che sarebbe praticamente impossibile da vedere in altre realtà con le stesse potenzialità.

Grazie ad Amazon, il prezzo scende ulteriormente rispetto al solito e si ferma a 29,99 €. Per quanto concerne la spedizione, basterà attendere a domani per averlo direttamente a casa. Ci saranno i soliti due anni di garanzia.

Lo speaker di Anker che tutti vogliono, ecco le specifiche tecniche

Si parte innanzitutto dal solito design che dà sempre contraddistingue gli speaker di Anker. Il SoundCore 2 è uno prodotto davvero performante con ben 12 W di potenza e tecnologia BassUp.

È impermeabile e offre ben 24 ore di autonomia. Grazie al Bluetooth 5.o, la stabilità è garantita per tutte le tipologie di dispositivi che si collegheranno.

Giungendo alle conclusioni, siamo di fronte allo speaker Bluetooth probabilmente più famoso su Amazon ma non solo. Il SoundCore 2 di Anker è un vero miracolo e lo dimostrano le sue qualità appena raccontate. Grazie ad un prezzo di 29,99 € diventa accessibile per tutti e potrebbe consistere in un ottimo regalo di Natale. Per quanto riguarda la spedizione, arriverà domani 13 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.