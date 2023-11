Speaker Sonos One SL in promo, è al 25% durante il Black Friday

Lo speaker super performante Sonos One SL offre un’esperienza audio intensa e coinvolgente, arricchita peraltro dall’eccezionale qualità sonora che caratterizza i prodotti del marchio.

Oggi gli utenti possono trovarlo in sconto su Amazon con il 25% in meno. Il prezzo finale sarà di soli 148,99 € e con due anni di garanzia.

Sonos One SL, l’altoparlante e le sue specifiche

Con il suo design compatto, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio: puoi posizionarlo infatti anche piano della cucina o magari nasconderlo su una libreria in ufficio. La sua resistenza all’umidità lo rende ideale anche per l’uso in ambienti come il bagno.

Grazie all’app Sonos ufficiale e alla compatibilità con Apple AirPlay 2, hai il controllo totale sulla tua esperienza audio. È possibile gestire in autonomia la riproduzione direttamente dal tuo dispositivo Apple, trasmettere contenuti audio da iPhone o iPad e persino chiedere a Siri di avviare la tua musica direttamente da Apple Music.

Per un’esperienza sonora ancora più ricca ed immersiva, puoi associare Sonos One SL con un altro One SL all’interno dello stesso ambiente. In questo modo verrà fuori un effetto stereo che arricchirà ulteriormente la qualità del suono con dei dettagli sonori più precisi.

Nel caso in cui si decidesse di creare un sistema home theater, basterà semplicemente usare una coppia di Sonos One SL come diffusori surround posteriori con prodotti come Playbar, Playbase o Beam, consentendo dunque un’esperienza audio avvolgente.

Il prezzo di questo dispositivo oggi in sconto su Amazon in occasione dell’evento in corso scende del 25% e si fissa a 148,99 €. Ci sono anche due anni di garanzia disponibili con la consegna compresa tra il 29 novembre e l’1 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.