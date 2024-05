Spendi meno in vacanza: usa questa VPN per viaggiare risparmiando

I rincari dei voli aerei e degli hotel non sono più una notizia ormai, anzi. Ed è un elemento importante, molto importante, che spesso e volentieri incide in maniera pesante sul budget per una vacanza all’estero, tanto da far cambiare idea in corso d’opera.

Esiste però un modo per spendere meno, o meglio per viaggiare risparmiando: usando una VPN, il servizio di rete virtuale privata che permette di simulare una connessione da un altro Paese e mantenere la propria attività sul web all’oscuro di chiunque, anche del proprio provider di rete.

Viaggiare risparmiando con una VPN: ecco come spendere meno in vacanza

Quante volte ti è capitato di collegarti a un sito di prenotazioni e vedere il prezzo del volo o della camera d’albergo aumentare man mano che controllavi la tariffa? No, non è successo soltanto a te, ma a tante altre migliaia di persone soltanto nella giornata di ieri, per dire.

Il motivo? Quando accedi a un sito, quest’ultimo raccoglie informazioni sulla tua posizione, per poi tracciare un profilo delle tue ricerche passate e dei tuoi interessi. Tutti questi dati non fanno altro che influenzare il prezzo finale che vediamo.

La soluzione? Connettersi a un server VPN localizzato in una nazione dove il costo della vita è di gran lunga inferiore rispetto all’Italia. In questo modo non si ottiene soltanto una navigazione in completo anonimato, ma anche una posizione geografica tale da rendere i prezzi molto più competitivi rispetto a quelli mostrati quando ci si connette dall’Italia.

Tra le migliori VPN segnaliamo NordVPN, in queste ore in offerta a 3,69 euro al mese per due anni grazie alla promozione di primavera. La promo prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una Gift Gard fino a 50 euro.