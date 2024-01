Spendi poco e compra l'Apple Watch SE 2023, il prezzo è INCREDIBILE

Chiunque morisse dalla voglia di acquistare un nuovo Apple Watch, trova oggi in sconto su Amazon la variante SE di seconda generazione. Si tratta del GPS+Cellular, per cui utilizzabile anche senza portarsi dietro lo smartphone acquistando ovviamente un piano SIM virtuale dedicato.

Grazie allo sconto dell’8%, il prezzo oggi si ferma a soli 339 € con spedizione in un solo giorno lavorativo.

Apple Watch SE di seconda generazione in sconto dell’8%

Chiunque acquistasse questo smartwatch potrebbe ritrovarsi piacevolmente sorpreso pur non trattandosi di una versione top di gamma. Apple ha creato un vero capolavoro con un prezzo contenuto, proprio come dimostrano tutti coloro che lo hanno acquistato recentemente.

Le recensioni su Amazon per questo Apple Watch SE di seconda generazione sono tutte positive. Ha a disposizione un display davvero splendido in un telaio da da 44 mm, proprio per leggere al meglio tutte le informazioni sulla salute. Ricordiamo che può monitorare il battito cardiaco, rilevare le cadute e gli incidenti, resistere all’acqua fino a 50 metri è molto alto ancora.

Il meglio che gli utenti possono avere per quanto riguarda uno smartwatch è dunque proprio questo, soprattutto se si dispone di un budget ridotto. Del resto l’Apple Watch SE è garanzia di grande qualità, proprio come dimostrano tutti gli utenti che lo hanno acquistato negli ultimi anni.

Il dispositivo si presenta molto bene esteticamente e con un ottimo hardware, benché il suo prezzo sia ridotto. Oggi su Amazon è possibile trovarlo con l’8% di sconto, per un prezzo totale di soli 339 € invece che a 369 €. Ricordiamo che gli anni di garanzia sono due di cui il primo con Apple e che la spedizione avverrà entro un giorno lavorativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.