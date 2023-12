Spusu mobile: offerte da non perdere fino al 31 dicembre

Sei alla ricerca di una compagnia telefonica mobile con caratteristiche come velocità, solidità della linea e costi contenuti? Crediamo proprio che le offerte proposte da Spusu mobile fino al 31 dicembre facciano per te.

I costi di Spusu variano da 3,98 Euro al mese a 9,98 Euro al mese. In totale i pacchetti oggetto della promozione sono quattro, tutti molto convenienti perché ben si adattano alle esigenze di ogni tipologia di utente.

Le offerte fino al 31 dicembre

spusu 1 : 1 GB, 100 minuti, 100 SMS, +2 GB riserva 3,98 € al mese

: 1 GB, 100 minuti, 100 SMS, +2 GB riserva 3,98 € al mese spusu 100 : 100 GB, 2000 minuti, 500 SMS, +200 GB riserva: 5, 98 € al mese

: 100 GB, 2000 minuti, 500 SMS, +200 GB riserva: 5, 98 € al mese spusu 10 : 10 GB, 1000 minuti, 200 SMS, +20 GB riserva: 4, 98 € al mese

: 10 GB, 1000 minuti, 200 SMS, +20 GB riserva: 4, 98 € al mese spusu 150: 150 GB, 2000 minuti, 500 SMS, +300 GB riserva: 9, 98 € al mese

Tutti i vantaggi di Spusu mobile

Con spusu navighi alla velocità del 4G+ fino a 300 Mbit in Download e 50 Mbit in Upload. Una rapidità della linea garantita in ogni momento e ovunque grazie all’appoggio sulla linea Windtre che copre il 99,7% del territorio italiano.

Inoltre, puoi utilizzare i minuti inclusi nella tua tariffa per chiamare numeri fissi e mobili in UE e nel Regno Unito senza costi aggiuntivi e se sei già cliente Spusu mobile puoi cambiare tariffa in maniera gratuita una volta al mese.

Ma la politica di riserva dati è quella che più convince, probabilmente il fiore all’occhiello della compagnia telefonica: ti restano dei minuti, degli SMS o dei GB inutilizzati a fine mese? Dal mese successivo saranno a disposizione nella riserva dati.

Ad esempio. Immaginiamo che in un determinato mese, con la tariffa Spusu 50, consumi 30 GB, 200 minuti e 10 SMS. Alla fine del mese hai risparmiato 20 GB, 1.800 minuti e 490 SMS. Queste unità vengono trasferite sotto forma di megabyte alla riserva dati. In questo caso 20.000 MB per i GB non consumati e 2.290 MB per i minuti e gli SMS non utilizzati. Quindi a fine mese aggiungi un totale di 22.290 MB, ovvero 22,29 GB, alla sua riserva dati.

Vuoi accedere alle offerte? Affrettati! Approfitta dell’occasione prima della fine dell’anno.

