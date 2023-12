È l’articolo più venduto nella categoria “unità a stato solido interne”, e non è assolutamente una sorpresa. L’A400 è l’SSD di Kingston, una certezza nella sua categoria perché forte di un rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile. Oggi però si può fare ancora di meglio, perché la configurazione da 480GB è scontata del 51% e costa solo 32,85€, spedizione inclusa. E la consegna è garantita prima di Natale.

Spopola su Amazon l’SSD Kingston A400 da 480GB: lo sconto è del 51%

Il Kingston A400 è un SSD progettato per migliorare le prestazioni di archiviazione dei computer desktop e portatili, sostituendo i tradizionali dischi rigidi meccanici (HDD) con una soluzione più veloce ed efficiente.

Questo SSD interno offre velocità di lettura e scrittura superiori rispetto agli HDD tradizionali (10 volte più veloce). Ciò si traduce in tempi di avvio più veloci per il sistema operativo e per le applicazioni, nonché in un accesso più rapido ai file archiviati.

La periferica utilizza la tecnologia NAND Flash, che offre un’archiviazione stabile e affidabile. Inoltre, questa soluzione rende l’unità meno soggetta a danni fisici rispetto agli HDD tradizionali, che hanno parti meccaniche in movimento. Che poi, a dirla tutta, Kingston è sinonimo di qualità. È un marchio noto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, e l’SSD A400 ne è l’ennesima testimonianza.

Per quanto riguarda l’installazione, è semplicissima. L’A400 è un SSD progettato per essere compatibile con la maggior parte dei computer desktop e portatili esistenti. Il suo è il formato standard da 2,5 pollici, che lo rende facilmente installabile in molti dispositivi.

Infine, ti dico che rispetto agli HDD tradizionali, l’A400 offre un consumo energetico inferiore. Questo può contribuire a migliorare l’autonomia della batteria dei dispositivi portatili e ridurre i costi energetici complessivi (che di certo non guasta, di questi tempi).

