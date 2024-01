Se il tuo computer (PC Windows o Mac che sia) non sta dando il massimo e non fa altro che tediarti con caricamenti troppo lenti e – più in generale – prestazioni per nulla soddisfacenti, allora forse è arrivato il momento di un upgrade. Uno dei più importanti è certamente quello che riguarda l’unità di archiviazione: se è un HDD, deve essere assolutamente sostituito con un più moderno SSD.

Nella maggior parte dei casi, sostituire un HDD con un SSD è molto semplice, sia su computer desktop che laptop. Il formato più comune è quello SATA da 2,5″, ma ci sono anche macchine che utilizzano quelli di tipo M.2, più costosi ma anche più performanti.

Prima di pensare al “come” bisogna però acquistare, e per fortuna su Amazon ci sono soluzioni di qualità a prezzi vantaggiosi. Non perdiamo quindi altro tempo e scopriamo le migliori offerte del giorno.

Regala al tuo computer una nuova unità SSD: le migliori da acquistare oggi su Amazon

