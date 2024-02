Un SSD portatile è quell’accessorio che tanti utenti (professionisti compresi) utilizzano per archiviare i propri file ma anche per trasferirli da un dispositivo all’altro. Tanto l’affidabilità quanto la velocità nelle operazioni sono fattori determinanti in fase d’acquisto, ma è anche consigliabile puntare su brand con tanti anni d’esperienza nel settore. Come Crucial, il cui X6 da 2TB è oggi proposto in offerta su Amazon a 102,99€, spedizione compresa.

Porta ovunque i tuoi file con l’SSD portatile di Crucial: l’X6 da 2TB è in offerta su Amazon

L’SSD portatile Crucial X6 da 2TB offre velocità di lettura fino a 800 MB/s, consentendoti di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi: a detta dell’azienda, è quasi 4 volte più veloce della maggior parte dei dischi rigidi. Insomma, potrai caricare i tuoi file, modificare i tuoi video e giocare ai tuoi giochi preferiti senza rallentamenti.

Con una capacità di archiviazione di 2TB, l’X6 offre spazio per archiviare foto, video, musica, documenti e molto altro ancora. È la soluzione ideale non solo per chi ha bisogno di archiviare grandi quantità di dati, ma anche (e soprattutto) per chi desidera creare un backup completo del proprio computer.

L’SSD portatile di Crucial è compatto e portatile, così puoi portarlo con te ovunque tu vada. È realizzato con materiali resistenti agli urti e alle vibrazioni, per proteggere i tuoi dati anche in caso di cadute accidentali. L’unità X6 è compatibile con PC, Mac, iPad Pro, Chromebook e dispositivi Android. È pronto all’uso e non richiede l’installazione di alcun software.

Avrai dunque capito che l’X6 di Crucial è un’unità di archiviazione ad alte prestazioni, affidabile e sicura. Se vuoi trasferire file rapidamente, archiviare grandi quantità di dati e proteggere i tuoi dati con la crittografia, quessta è la scelta giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.