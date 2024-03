SSD portatile Samsung da 1TB: velocità e sicurezza per i tuoi file

Se vuoi memorizzare in modo sicuro i tuoi file e/o trasferirli in velocità e senza temere intoppi durante questa operazioni, devi affidarti a periferiche di una certa qualità. L’SSD portatile T7 di Samsung, ad esempio, è perfetto per questi scopi e oggi, nella configurazione da 1TB, è in offerta su Amazon: solo 111 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto del 30%.

Il T7 è l’SSD portatile di Samsung ad alte prestazioni: il modello da 1TB è in sconto su Amazon

L’SSD portatile T7 di Samsung (modello MU-PC1T0T/WW) è un dispositivo di archiviazione ad alta velocità che offre una capacità di archiviazione di 1TB (in questo caso) e una serie di funzionalità avanzate per un’esperienza utente fluida e sicura. Il T7 ha un design compatto e leggero, realizzato in alluminio resistente con una finitura opaca che lo rende elegante e tascabile. Il dispositivo pesa solo 58 grammi.

L’unità è dotata di tecnologia NVMe e interfaccia USB 3.2 Gen 2, che consente di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Questo lo rende ideale per trasferire file di grandi dimensioni, modificare video ad alta risoluzione e giocare a videogiochi con tempi di caricamento rapidi.

L’SSD di Samsung, poi, è protetto dalla crittografia hardware AES a 256 bit, lo stesso standard di sicurezza utilizzato anche dai governi. Il dispositivo è inoltre compatibile con il software Samsung Magician, che consente di monitorare l’integrità del disco, aggiornare il firmware e gestire la sicurezza.

Il T7 è compatibile con PC Windows, Mac, Android e dispositivi iOS. Il dispositivo è dotato di un cavo USB Type-C to Type-C e un cavo USB Type-C to Type-A per la massima compatibilità con diversi dispositivi.

Il Samsung MU-PC1T0T/WW T7 è un SSD portatile ad alte prestazioni con design resistente e compatto, velocità di trasferimento elevate, sicurezza avanzata e compatibilità con diverse piattaforme. E oggi costa anche meno del previsto, ecco perché non dovresti fartelo sfuggire.