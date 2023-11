Stampante fotografica Xiaomi, ULTIMA FOLLIA Black Friday: oggi a soli 64€, SBRIGATI

Ultimissime follie da Black Friday, sei pronto? Ami scattare foto e stamparle immediatamente dopo ovunque tu sia? Beh, ecco la follia di Black Friday, pensa oggi ti puoi prendere la stampante fotografica termica di Xiaomi oggi a soli 64,99€, invece di 69,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero finire!

Un’occasione davvero assurda, con tanto di mega sconto del 6% da non perdersi. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerla al carrello. Così, al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Stampante laser portatile Xiaomi, filtri multipli, connessione Bluetooth

Una stampante dal colore bianco, perfetta per ogni tipo di esigenza o altro. Pensa che potrà stampare ogni tipo di foto in qualsiasi momento e tenerla in tasca. Sì, questo modello è perfettamente tascabile.

Scansiona le tue foto con la nuova tecnologia AR: scatta o carica video mentre stampi la foto per godere di vedute aeree reali e dinamiche in qualsiasi momento. Grazie alla tecnologia AR, puoi anche guardare un breve video o ascoltare una colonna sonora utilizzando la stampante fotografica portatile Mi con la stampante fotografica dedicata Xiaomi Inquadra la tua app Home.

Stampa Bluetooth 5.0 (fino a una distanza di 10 m), nessuna necessità di Wi-Fi, supporto per più persone e dispositivi contemporaneamente, stampa in sequenza. La tecnologia ZINC (zero-ink), ovvero senza inchiostro, stampa le immagini attraverso uno scambio termico multistrato e offre una stampa rapida con una risoluzione di 313 x 400 dpi nel più breve tempo possibile.

Una stampante davvero shock, che ha mandato in tilt tutto Amazon in queste utlime ore. Oggi, la trovi con un mega sconto del 6%. Potrebbe anche finire nelle prossime ore. Corri adesso su Amazon, e portatela a casa ora! Ultimissima offerta da Black Friday.

