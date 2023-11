La HP Laser Tank è una stampante smart sia per ufficio che per uso domestico e oggi è protagonista di una promo Amazon… gigantesca! In occasione del Black Friday, infatti, la periferica (modello 1604w 381L0A) è scontata del 54% e costa quindi solo 179,99€, spedizione compresa.

La stampante multifunzione da acquistare oggi è la HP Laser Tank: con il Black Friday è un Best Buy

La HP Laser Tank Smart è una stampante multifunzione laser in bianco e nero con serbatoio integrato, progettata per soddisfare le esigenze di piccole imprese e utenti domestici che necessitano di una stampante affidabile e conveniente. Stampa fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero we supporta la stampa fronte/retro automatica, così da risparmiare carta e tempo.

La stampante offre anche funzionalità di scansione e copia. La risoluzione di scansione è di 600 x 600 dpi, mentre la risoluzione di copia è di 600 x 300 dpi. La stampante può scansionare documenti in formato PDF, JPG o TIFF, e può anche essere utilizzata per copiare documenti.

La periferica di HP è munita di un serbatoio di inchiostro, che consente di ridurre i costi di stampa, è supporta la connettività Wi-Fi per stampare direttamente da dispositivi mobili (smartphone e tablet, ad esempio) e da computer remoti. Non manca ovviamente la possibilità di stampare sfruttando l’USB.

Caratteristiche principali:

Velocità di stampa fino a 22 ppm nel formato A4

Ricarica rapida del toner (solo 15 secondi)

Stampa fronte/retro

Funzione scanner

Connettività: Wi-Fi dual band, 1x porta USB-A Hi-Speed 2.0, Wi-Fi Direct

Pannello di controllo LCD con icone, 3 spie e 10 pulsanti

Protezione dati e privacy con il servizio integrato HP Wolf Essential Security

