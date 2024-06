Stop alle chiamate spam: usa subito questo servizio

Ma quanto infastidiscono le chiamate spam? Tanto, vero? Niente paura però, perché al tuo fianco c’è Incogni. Si tratta di un servizio che ti aiuta a rimuovere i tuoi dati personali dai database dei broker di dati. Questi sono i siti web che raccolgono e vendono le tue informazioni a terze parti, che poi le utilizzano per inviarti spam e pubblicità mirata.

Una volta registrato a Incogni, ti basterà fornire i tuoi dati personali (come nome, email, numero di telefono e indirizzo). Incogni si occuperà di tutto il resto, contattando i broker di dati e inviando loro richieste di cancellazione per tuo conto.

Quali sono i vantaggi di Incogni?

Protegge la tua privacy: aiuta a tenere le tue informazioni personali al sicuro e lontano da occhi indiscreti.

Riduce il rischio di furto d'identità: I broker di dati sono spesso bersagli degli hacker. Rimuovendo i tuoi dati dai loro database, puoi ridurre il rischio di furto d'identità.

Incogni è facile da usare e conveniente. Offre una prova gratuita di 7 giorni e una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’abbonamento annuale gode di uno sconto del 50%, attualmente il prezzo è di poco meno di 6 euro al mese

In più, ecco alcuni altri vantaggi di Incogni:

Ti aiuta a mantenere aggiornate le tue impostazioni sulla privacy: Incogni ti fornisce consigli su come mantenere aggiornate le tue impostazioni sulla privacy sui social media e su altri siti web.

Incogni è lo strumento definitivo per proteggere la tua privacy online. Se sei stanco di ricevere spam e sei preoccupato per la diffusione dei tuoi dati personali, Incogni è la soluzione che fa per te.