Stop alle minacce online: con l'antivirus giusto è possibile e conveniente (-50%)

Per proteggersi contro la criminalità online e le varie minacce informatiche (sempre più pericolose, purtroppo) è necessario ricorrere a un sistema antivirus in grado di garantire una protezione efficace e completa, in tutti i contesti di utilizzo. Per questo motivo, la scelta giusta non può che essere l’antivirus di Bitdefender, vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti in tutto il mondo.

A disposizione degli utenti sono disponibili più versioni del tool di protezione di Bitdeender, con prezzi da 19,99 euro per un anno. Tutte le versioni sono attualmente proposte in sconto del 50%, garantendo un risparmio notevole per gli utenti che scelgono di affidarsi al servizio. Per attivare l’antivirus è sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitdefender.

Antivirus Bitdefender: la soluzione giusta per proteggersi dalle minacce informatiche

A disposizione degli utenti che scelgono di affidarsi a Bitdefender ci sono tre diverse versioni:

Antivirus Plus , per un massimo di 3 dispositivi Windows, con un costo di 19,99 euro invece di 39,99 euro per un anno

I tre sistemi antivirus offrono un livello di protezione crescente, garantendo agli utenti la possibilità di mettere al sicuro i propri dispositivi contro le minacce del web, sempre più diffuse e insidiose.

Tutte le versioni dell’antivirus di Bitdefender sono disponibili con uno sconto del 50% e possono essere personalizzate con l’aggiunta della VPN Premium, che costa 34,99 euro per un anno. Non ci sono vincoli di rinnovo.

Per accedere subito alla promozione in corso basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata dell’antivirus.