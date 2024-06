Stop allo spam: ecco il tool di cui non saprai fare a meno

Sei stanco di ricevere incessanti chiamate e messaggi spam? La tua casella di posta elettronica è intasata da email indesiderate e truffaldine? Se la tua risposta è sì, allora è arrivato il momento di conoscere Incogni, il rivoluzionario servizio che ti aiuta a riprendere il controllo sui tuoi dati personali e a dire finalmente addio allo spam.

Incogni è facile da usare. Non è richiesta alcuna installazione di software: basta creare un account e inserire i tuoi dati personali. Incogni si occuperà del resto, lavorando in background per ripulire il web dalle tue informazioni e bloccare le minacce spam. Il servizio è disponibile su più dispositivi, inclusi smartphone iOS e Android, garantendoti protezione ovunque tu sia.

Ferma telefonate indesiderate

I data broker sono società che raccolgono e vendono le tue informazioni personali, come nome, numero di telefono, indirizzo email e persino abitudini di acquisto. Questi dati spesso finiscono nelle mani di malintenzionati che li utilizzano per inviarti spam, truffe e tentativi di phishing. Incogni individua i tuoi dati presenti nei data broker e li elimina in modo definitivo, rendendoli inaccessibili a chi vorrebbe abusarne.

Grazie a un sistema di intelligenza artificiale avanzato, Incogni è in grado di identificare e bloccare automaticamente le chiamate e i messaggi spam, prima ancora che raggiungano il tuo telefono. Questo significa che potrai finalmente dire addio a quelle fastidiose telefonate da call center sconosciuti e a quei messaggi truffaldini che tentano di estorcere i tuoi dati sensibili.

Oltre a liberarti da spam e truffe, Incogni offre numerosi altri vantaggi:

Protezione della privacy: Rimuovendo i tuoi dati dai data broker, Incogni ti aiuta a tutelare la tua privacy e a ridurre il rischio di furti d’identità.

Maior tranquillità: Sapere di essere protetti dallo spam ti offre una maggiore tranquillità e ti permette di utilizzare i tuoi dispositivi senza stress.

Risparmio di tempo: Incogni ti fa risparmiare tempo prezioso che potresti dedicare ad attività più piacevoli, eliminando la necessità di dover gestire manualmente le chiamate e i messaggi spam.