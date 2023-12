Striscia LED con Alexa in super PROMO su Amazon (-15%)

Ce ne sono davvero molte di strisce LED disponibili sul mercato online, ma questa striscia presente su Amazon è una delle più acquistate. Di certo ci sarà un motivo e questo sta nella grande qualità rapportata ad un prezzo molto basso.

Questa, del marchio Meross, costa anche pochissimo: solo 25,27 € grazie al 15% di sconto. Acquistala ora ed arriverà già domani a casa tua.

La striscia LED di Meross che si controlla con l’app e con la voce

Si tratta di un prodotto compatibile con i principali assistenti vocali come Siri, Alexa e Google Assistant. Basterà semplicemente pronunciare i comandi di base per richiamarli e chiedergli di modificare gli scenari, magari dicendo loro: “Ehi Siri, cambia il colore della striscia LED con il rosso” o ancora, “Alexa, accendi la striscia LED“. Tutto ciò dunque renderà le operazioni molto più comode e anche divertenti.

Tramite l’app Meross gli utenti possono scegliere il colore che desiderano con la temperatura del colore LED che è regolabile da 2800K a 7000K per adattarsi a diversi scenari. Questi variano in base a quel che si sceglie: ci sono opzioni speciali per eventi come Natale, Carnevale e Capodanno.

Il controllo remoto è possibile tramite l’app Casa di Apple e l’app Meross, anche se vi trovate fuori casa. La funzione Timer permette inoltre di personalizzare accensioni e spegnimenti in base alle proprie abitudini.

Acquistare su Amazon un prodotto di questo genere è ciò che fanno tantissimi utenti. D’altronde spendere solo 25,27 € grazie al 15% di sconto rappresenta una vera occasione. Ricordiamo che grazie alla spedizione veloce, il pacco sarà a casa vostra già da domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.