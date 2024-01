Striscia LED TP-Link, il super sconto al 34% per il prodotto più amato

Illumina la tua casa direttamente con un prodotto indispensabile se si ama il concetto di smart home. Ecco la striscia LED ideale, quella di TP-Link appartenente alla linea Tapo L900. Usare la propria voce per illuminare l’ambiente che vi circonda potrebbe essere un vero colpo ad effetto, soprattutto quando avete ospiti.

Con questa striscia LED basterà chiedere ad Alexa ed ogni vostro desiderio sarà un ordine. Oggi tutto diventa più semplice siccome lo sconto di Amazon consiste nel 34%, per un prezzo totale di 32,99 € con spedizione rapida.

La striscia LED con tanti colori è in sconto, ecco cosa è in grado di fare

Con supporto sia per Alexa che per Google Assistant, questa striscia LED Tapo L900 è disponibile su Amazon con un alimentatore e un ricevitore.

È ovviamente anche l’applicazione ufficiale, dalla quale potrete selezionare i tantissimi colori a disposizione. Starà a voi scegliere quello adeguato in base a quello che guarderete alla TV o al vostro umore giornaliero.

Chi non ha ancora una striscia LED in casa propria, dovrebbe provvedere per avere un’esperienza eccezionale dal punto di vista della luce e di integrazione della sua smart home. Probabilmente è questo uno dei primi oggetti che avvicinano gli utenti al concetto di casa intelligente, ancor di più se integrato con assistenti vocali del calibro di Alexa e Google Assistant.

Cambiare colore, intensità e adattare il tutto alla scena, sarà un vero gioco da ragazzi oltre che un vero divertimento. La striscia LED oggi disponibile su Amazon ha un ottimo sconto e pertanto costa solo 32,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.