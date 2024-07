Studenti universitari: il vostro conto ideale è Crédit Agricole

Crédit Agricole ha ideato una promozione strepitosa per gli studenti universitari in cerca di un conto corrente. Con questa offerta, ottenere buoni regalo Amazon fino a 250 euro e la carta di credito immediata è diventato semplice. La novità è davvero irresistibile: chiunque apra un conto corrente online e utilizzi il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre può approfittare di questi vantaggi. C’è molto altro da scoprire.

Offerte incredibili per studenti universitari: buoni Amazon e carta di credito

Per partecipare all’offerta, basta effettuare spese tra 500 e 1.000 euro utilizzando la carta di debito associata al conto. Questa carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay, quindi si può pagare tramite smartphone.

Il canone annuo gratuito per i primi nove mesi è un altro vantaggio. Quindi, niente spese iniziali per il conto corrente. Se poi volete estendere il periodo gratuito, basta accreditare lo stipendio o la pensione. Invece, per gli under 35, quindi tutti coloro che studiano all’università, il canone è a zero per sempre.

Invitando amici ad aprire il conto Crédit Agricole, ogni nuovo cliente vi farà guadagnare un ulteriore buono regalo Amazon da 25 euro. La promozione consente di invitare fino a 6 amici, quindi potete accumulare un tesoretto di 150 euro.

Altro buono Amazon da 25 euro potete ottenerlo se sottoscrivete la polizza assicurativa Protezione Mezzi di Pagamento. Parliamo di un vantaggio extra che potrebbe fare la differenza per molti studenti.

La promozione di Crédit Agricole dimostra l’attenzione della banca nel fornire soluzioni bancarie digitali moderne ed efficaci. L’integrazione con i wallet digitali evidenzia il movimento verso una gestione finanziaria sempre più tecnologica e flessibile. Aprire un conto è semplice e veloce: tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e qualche minuto libero. Una volta completato il processo attraverso il sito ufficiale di Crédit Agricole, potrete usufruire del servizio clienti dedicato e di una vasta gamma di prodotti finanziari.

Studenti universitari, con Crédit Agricole non avrete solo un conto corrente, ma un vero compagno di studi. È tempo di dire addio alle vecchie banche e di accogliere l’era di quelle digitali con stile.