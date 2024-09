Stufo di chiamate dai call center? Usa questo tool innovativo

Essere continuamente bersagliati dalle chiamate dai call center e da telemarketing sembra ormai diventato la normalità. Ma non deve essere per forza così. Per fortuna, esistono tool in grado di bloccare alla radice questo genere di problemi. Stiamo parlando di Incogni, uno strumento incredibile per proteggere la propria privacy e identità online e nella vita di tutti i giorni.

E c'è di più: il piano annuale di Incogni è attualmente in sconto al 50%.



La ragione delle continue telefonate di telemarketing e chiamate dai call center va cercata nelle vendite dei tuoi dati personali a terzi da parte di aziende e individui noti come “data broker“. Questi sono specializzati nel fornire e scambiare informazioni personali degli utenti, aumentando così il rischio di truffe e spam, anche via email.

Incogni è uno strumento progettato apposta per difenderti da questi pericolosi furti di dati e d’identità. Ma come funziona? In pratica, appena installato, questo tool inizia a scansionare il web alla ricerca dei tuoi dati personali. Quando individua qualcosa, invia una segnalazione e procede il prima possibile alla loro rimozione da questi database “sospetti”.

In poco tempo, beneficerai di una costante riduzione delle tante detestate chiamate dai call center o email di spam. Ma avrai anche una maggiore certezza che le tue informazioni siano al sicuro e lontane da sguardi indiscreti.

Questo monitoraggio è completamente autonomo. Incogni non richiede di eseguire nessuna operazione complessa da parte degli utenti, limitandosi a inviare dei report sul lavoro svolto.

Questo monitoraggio è completamente autonomo. Incogni non richiede di eseguire nessuna operazione complessa da parte degli utenti, limitandosi a inviare dei report sul lavoro svolto.