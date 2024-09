Stufo di ricevere chiamate spam? Usa Incogni, oggi in sconto -50%

Ormai è diventata la normalità ricevere costantemente chiamate spam ogni giorno. Per non parlare di messaggi e email indesiderate, che spesso nascondono tentativi di phishing e altre truffe. Come proteggersi? Incogni è il tool ideale per proteggere la tua identità e le tue informazioni personali da pericolosi furti di dati.

Questo strumento monitora il web ed elimina autonomamente tutto ciò che ti riguarda, salvaguardando i tuoi dati da broker dati e aziende poco “trasparenti”.

Fortunatamente, il piano annuale di Incogni è ora in sconto del 50%: approfittane subito e tutela la tua identità online!

Incogni: la miglior soluzione per la tua privacy sul web ora in sconto del 50%

Quello che rende unico Incogni, è la sua capacità di scansionare accuratamente il web alla ricerca delle tue informazioni personali. Una volta individuate, invia una segnalazione e le rimuove dai database gestiti dai data broker. Questo ti permette di dire addio alle famigerate chiamate spam, ma anche a email o messaggi indesiderati!

E il bello è che tu non devi fare niente: la scansione, l’invio delle richieste di cancellazione e l’eliminazione la fa tutta Incogni in totale autonomia. Non è richiesto nessun passaggio complicato o altre operazioni da parte degli utenti. L’unica cosa che riceverai è un report sul lavoro svolto.

Ma Incogni non si ferma qui. Una volta che ha rimosso con successo i tuoi dati personali, il tool si assicura che i colpevoli non rientrino in possesso delle tue informazioni. Un controllo costante, che tutela la tua identità online e le tue informazioni sensibili da sguardi indiscreti e potenziale truffe. Tutto ciò, come già detto, riduce sensibilmente lo spam ricevuto.

Non aspettare: attiva subito la protezione informatica di Incogni e approfitta dello sconto del 50% sul piano annuale del servizio. Se non sei soddisfatto, puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni dall’acquisto!