Su Amazon è partita l'OPERAZIONE RISPARMIO: scopri le offerte!

Si commette un errore a dire che su Amazon la stagione dei saldi non è mai finita? Probabilmente no, però per gli utenti è quasi impossibile stare dietro a tutte le offerte (il catalogo dello store digitale dell’azienda di Seattle è sconfinato), ecco quindi una lista con gli affari del giorno a cui dare più di un’occhiata. Il tempo è prezioso, e queste offerte volano! Non farti trovare impreparato/a, cogli l’attimo.

A caccia di occasioni? Le migliori offerte attive ora su Amazon

Questo G-Shock è davvero eccezionale, soprattutto nel design che – come al solito – è super resistente. La cassa è in resina rinforzata con carbonio e ha un diametro di circa 45 mm.

Il bundle include il nuovo Xiaomi 14 (display AMOLED 120Hz, chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) e lo smartwatch Watch 2 Pro. Il costo è di soli 1.099,90€, ma si tratta di un’offerta a tempo, quindi bisogna sbrigarsi.

Preparati al meglio al tuo prossimo viaggio. Questo adattatore universale (con anche due porte USB) lo puoi usare in oltre 180 paesi.

Il tuo nuovo partner nelle pulizie di casa è il robot aspirapolvere lavapavimenti di Lefant. Il prezzo di listino di quasi 300 euro è solo un ricordo grazie allo sconto Amazon del 37%.

Nuovo minimo storico per il controller DualSense per PlayStation 5. Il migliore per la console di ultima generazione di Sony, è inutile anche dirlo.

Porta la tua musica preferita ovunque con lo speaker Bluetooth Soundlink Flex di Bose. Non teme nemmeno l’acqua, essendo impermeabile.

Il Lenovo IdePad Flex 5 è un notebook convertibile di fascia alta. Con il suo display touch FHD da 14″ e una scheda tecnica di assoluto valore, è l’ideale anche per la produttività.

L’iPhone 14 (2022) è uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi. Un successo strepitoso per il dispositivo con un design premium e un comparto fotografico da primo della classe. Lo sconto del 17% lo rende ancora più irresistibile.