Su Amazon c'è la SVENDITA APPLE: i 5 dispositivi IMPERDIBILI

Imbattibile rapporto qualità-prezzo per iPhone 15, oggi disponibile a soli 799€ (spedizione compresa). Lo smartphone lanciato nella seconda metà del 2023 arriva con una fotocamera migliorata (ora da 48 megapixel), la Dynamic Island e la porta USB-C.

Nuovo minimo storico per l’iPad di decima generazione, con il suo design full-screen e la piena compatibilità con la Apple Pencil.

Design e potenza si incontrano nel MacBook Air M2 da 13″. Il laptop di Apple è versatile e non teme i software più intensi ed energivori, come quelli per l’editing di foto e video.

Cerchi gli auricolari Bluetooth perfetti da abbinare al tuo iPhone? Gli AirPods di terza generazione oggi costano solo 159€ (anziché 199€) grazie allo sconto immediato del 20%.

Compatto e incredibilmente potente. Il Mac Mini con processore M2 è l’ideale sia per la produttività che l’intrattenimento e porta a termine qualsiasi attività con il minimo sforzo. A 599€ è un best buy.