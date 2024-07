Super offerta Sky: sport, intrattenimento e fibra Sky WiFi a 39,90€ al mese

Quando Sky lancia una super offerta, tantissimi utenti rizzano le orecchie per sentire di cosa si tratta. Diciamo subito che il costo è di 39,90€ al mese, per un periodo di 18 mesi. Sky, in pratica, ha deciso di prendere il nostro divano e trasformarlo in un vero e proprio paradiso dell’intrattenimento. Non si tratta soltanto della Sky TV, ma anche della connessione internet sicura e affidabile. La promozione include infatti Sky WiFi, Sky TV e Sky Sport.

Attiva la fibra di Sky QUI

Super offerta: Sky TV e WiFi a prova di film

Sky Wifi è LA CONNESSIONE. Una fibra ottica al 100% che corre più veloce di chiunque altra. Per chi non è un genio della tecnologia, il modem Sky Wifi Hub, leggero e compatto, è gratis ed è facile da usare.

Ma cosa sarebbe la vita senza un pizzico di intrattenimento di qualità? Sky TV porta show, serie Sky Original e internazionali e documentari mozzafiato. Stiamo parlando di titoli come “Gomorra,” “Succession” e “Chernobyl”. Non dimentichiamo i documentari profondi che ti fanno sentire una persona migliore solo guardandoli.

E il top del top? Sky Sport. Siete pronti a tifare gridando dal vostro ormai sacro divano? Serie A, UEFA Champions League, Formula 1 e un sacco di altri sport vi aspettano. Dal calcio ai motori, passando per il tennis e il basket, c’è qualcosa per ogni appassionato.

Il segreto del prezzo stracciato? Sky Smart, che ti impegna per 18 mesi ma abbassa i costi rispetto al listino Sky Open. Se scappate prima della scadenza, però, dovrete restituire gli sconti usati. Insomma, questa promozione rappresenta davvero un’opportunità unica. Per soli 39,90€ al mese, questa super offerta è per un’estate all’insegna dello streaming e dello sport.

