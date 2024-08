Super offerta sui pacchetti Norton 360: ecco i dettagli

Con tutte le variabili che ci propina il mondo digitale, trovare soluzioni efficaci e economicamente vantaggiose per tenere al sicuro i nostri dati sembra un’impresa titanica. Ma qui arriva la super offerta sui pacchetti Norton 360, che ci fa tirare un respiro di sollievo.

Non sempre la sicurezza online deve costare quanto una notte in un hotel di lusso. Norton 360 ci dimostra che possiamo avere un antivirus potente e una VPN illimitata senza pagare troppo.

Si parte da soli 29,90 euro al mese, con sconti che raggiungono il 66%. Piccolo avvertimento: questi prezzi da sogno valgono solo per il primo anno di abbonamento. Quindi, bisogna sfruttare l’offerta quando è calda!

Super offerta antivirus + VPN: perfetta per ogni dispositivo

I pacchetti Norton 360 sono come il menù di un ristorante: ce n’è davvero per tutti i gusti. La versione Standard a 29,99 euro l’anno protegge un solo dispositivo. Per chi ha più gadget in famiglia, la versione Deluxe a 34,99 euro l’anno è ideale: fino a cinque dispositivi, siano essi PC Windows, Mac, Android o iPhone/iPad. Se questo non basta, c’è il bundle Advanced a 44,99 euro l’anno, che protegge fino a dieci dispositivi.

Norton 360 mette a disposizione fino a 200 GB di spazio cloud per i tuoi dati più preziosi. Offre anche protezione contro ransomware e strumenti aggiuntivi che trasformano i tuoi device in vere e proprie fortezze digitali.

I giorni del dilettantismo nella cybersecurity sono finiti. Basta affidarsi a metodi vecchi e inefficaci per proteggere il tuo mondo digitale. Con Norton 360, hai a portata di mano tutta la sicurezza di cui hai bisogno, a un prezzo che non ti farà venire i capelli bianchi!

E, ovviamente, questa super offerta geniale non durerà per sempre, quindi affrettati a sfruttarla al massimo e dormi sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono nelle migliori mani.