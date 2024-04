Super OFFERTA sullo Xiaomi 13T Pro, Amazon lo sconta di 200 EURO

Avete voglia di acquistare un top di gamma ma non disponete del budget necessario? State tranquilli, ci pensa Amazon ad accontentarvi: oggi lo Xiaomi 13T Pro è in conto e porta con sé specifiche spaventose.

Questo telefono riesce a rappresentare una scelta perfetta per chi ama le prestazioni, l’estetica e la multimedialità. Dotato di un bel design ma soprattutto di tre fotocamere sul retro, lo Xiaomi 13T Pro ha un gran vantaggio: costa meno di ogni altro top di gamma.

Oggi ci pensa Amazon a lanciare un’offerta a tempo in esclusiva sul suo sito ufficiale. Il prodotto è in sconto del 13%, un ribasso che abbassa il prezzo di ben 200 € rispetto al solito. Lo Xiaomi 13T Pro costa dunque solo 699 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in un giorno.

Lo Xiaomi 13T Pro ha una fotocamera Leica da da 50 MP

Partendo dal design, i bordi piatti favoriscono l’ergonomia e dunque l’impugnatura dello smartphone. Lo Xiaomi 13T Pro è stato realizzato con materiali di prima scelta e si vede: la finitura e il feedback al tatto, risultano premium come piace al pubblico.

Sul lato frontale ecco lo splendido display AMOLED da 6,67″ in QHD e una frequenza di aggiornamento da 144 Hz. La protezione spetta al Gorilla Glass 5. A dare vita al terminale ci pensa il processore MediaTek Dimensity 9200 Plus, spalleggiato da una memoria RAM in questo caso da 12 GB.

L’archiviazione interna è da 512 GB mentre la fotocamera presenta tre sensori da 50+50+8 MP. Nota di merito per la batteria che con i suoi 5000 mAh assicura oltre una giornata di autonomia.

Il prezzo finale di questo Xiaomi 13T Pro oggi su Amazon equivale a 699 €. Sono inclusi due anni di garanzia e spedizione veloce.