SUPER PREZZO: Motorola moto g54 A SOLI 138 ora su eBay!

Devi sostituire il telefono ma non hai intenzione di spendere una fortuna? Abbiamo quello che fa per te: solo su eBay oggi puoi acquistare il Motorola moto g54 ad un prezzo davvero ridicolo. Grazie allo sconto del 36% risparmi oltre 80 euro e lo paghi solamente 148 euro!

Ma non finisce qui perché applicando il codice sconto PSPRMAR24 risparmi altri 10 euro e alla fine lo paghi solamente 138 euro!

Affrettati perché la quantità ancora disponibili è super limitata!

Motorola moto g54: fotocamera da 50 MP e molto altro!

Affascinante display Full HD+ e DOLBY ATMOS per goderti film, giochi e musica su uno schermo FHD+ da 120 Hz fluido da 6,5 pollici con audio stereo multidimensionale. Fotocamera da 50 MP con OIS, la stabilizzazione ottica dell’immagine consente di scattare foto più nitide e filmati perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione senza ottenere sfocature.

Performance di massima qualità 5G: otterrete la piena potenzialità del 5G grazie al potente processore MediaTek Dimensity 7020 Octa-Core fino a 2,2 GHz. Batteria ultrapotente e ricarica veloce: grazie alla potente batteria da 5000 mAh potete lavorare e giocare senza interruzioni e poi ricaricarla in un attimo. E ancora grande memoria, un sacco di spazio per le vostre foto, film, canzoni e App. Non è abbastanza? È sufficiente espanderlo con una scheda microSD4 fino a 1 TB.

Design elegante e impermeabile, il vostro smartphone non è solo un vero e proprio colpo d’occhio, ma può anche ricevere un paio di schizzi d’acqua o gocce di pioggia senza danneggiarsi.

Prendilo ora su eBay a soli 138 euro!