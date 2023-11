Super prezzo per la friggitrice ad aria da 4 litri, il regalo di Amazon (-25%)

Oggi su Amazon torna in sconto una delle friggitrici ad aria più amate in assoluto, ovvero quella di Moulinex. Per cucinare in maniera salutare e risparmiando tanto tempo, la friggitrice in questione, con capienza da 4,2 litri, è davvero ciò che occorre.

Il prezzo su Amazon scende del 25%, con gli utenti che potranno farla propria per un costo totale di 89,99 €.

La friggitrice Moulinex ha specifiche da favola, eccole qui

Tra le caratteristiche principali, si parte dall’estetica. Questa friggitrice ad aria è è in grado di adattarsi perfettamente all’arredamento di ogni cucina. Moulinex ha infatti usato delle finiture spazzolate in colorazione alluminio che legano perfettamente con l’ambiente circostante.

C’è una pratica maniglia per tirare fuori il cestello, lavabile completamente, e inoltre c’è un pratico display touch sul quale potete notare tutte le informazioni durante la cottura. Le modalità sono 8, tutte già impostate e pronte all’uso.

Si può cucinare tranquillamente per 6 persone grazie alla potenza del dispositivo e soprattutto alla capienza del cestello che è di 4,2 litri. La friggitrice Moulinex è dotata della tecnologia Extra Crisp, in grado di far venire i cibi croccanti anche senza olio, con il cuore all’interno che sarà tenero come si desidera.

Se non avete mai cucinato con una friggitrice, potreste trovarvi sorpresi in positivo dopo il suo primo utilizzo. Questa di Moulinex è probabilmente una delle più acquistate in assoluto, visto che possiede tantissime varianti. La soluzione proposta oggi da Amazon è una delle più performanti ed è per questo che il prezzo potrebbe risultare leggermente più alto rispetto ad altri esemplari.

Nonostante questo, grazie al 25% di sconto, è possibile portarla a casa con soli 89,99 €, veramente un gran ribasso rispetto al prezzo originale che era di 159,99 € al lancio.

