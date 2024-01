Se hai bisogno di un nuovo televisore sei decisamente nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te un prodotto dal prezzo super. Su Amazon puoi acquistare la tv Hisense da 40 pollici a soli 249 euro! Ma non finisce qui perché puoi ulteriormente alleggerire la spesa usufruendo del servizio Cofidis e pagando la tua nuova televisione in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Tv Hisense da 40 pollici, perfetta in ogni ambiente della casa!

Schermo da 40 pollici LED Full HD Smart con risoluzione 1920 x 1080.

Smart VIDAA 4.2 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

Audio 14W 2 DTS Virtual-X.

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù.

Tecnologia di connettività: USB.

Alimentazione: con cavo elettrico.

Prendila ora su Amazon a soli 249 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.