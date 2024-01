Smart tv da 43 pollici QLED con risoluzione 4K , dotata di processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video, 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

Quantum HDR , ovvero qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. E poi Dual LED ovvero retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso per una resa cromatica eccezionale.

OTS Lite: audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce.