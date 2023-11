Super sconto Nothing Phone (1), scende del 35% su Amazon

Dire che uno smartphone è bello è diventato ormai abbastanza main stream. Tutti i dispositivi mobili infatti sono molto simili tra loro, siccome in questo periodo si è giunti in una fase di forte staticità. Se però si tira in ballo il Nothing Phone (1), il discorso cambia in maniera netta.

Quando fu presentato, esattamente l’anno scorso, il telefono mise a nudo fin da subito lo stupore della platea. Oltre alle solite caratteristiche di rito a cui tutti sono abituati, quello che suscitò scalpore fu l’interfaccia Glyph. Sul retro infatti c’è una sequenza di LED in grado di illuminarsi secondo alcune impostazioni ben definite.

Il Nothing Phone (1) risulta proprio per questo motivo ancora oggi uno degli smartphone più acquistati. Oggi Amazon garantisce un ottimo sconto rispetto a quello che era il prezzo originale di 579 €. Grazie al 35% in meno sarà possibile pagarlo solo 379 € con due anni di garanzia.

Nothing Phone (1), le specifiche tecniche

Esteticamente questo Nothing Phone (1) è davvero eccezionale, proprio grazie alla sua interfaccia Glyph. Si illuminerà in base alla chiamata che riceverete o all’operazione che andrete a fare, dandovi ogni volta la voglia di tirarlo fuori dalla tasca.

C’è spazio però anche per le caratteristiche solite, che vedono tra i punti di forza un display OLED con ampiezza da 6,55″ e certificazione HDR10+. Il processore a bordo è uno Snapdragon 8 Gen 1 che si affianca a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul retro c’è una doppia fotocamera con risoluzione massima da 50 MP e la batteria garantisce ottime prestazioni con 4500 mAh.

Oggi il prezzo di questo dispositivo scende del 35% toccando una cifra di soli 379 €. Sono compresi due anni per la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.