Surfshark al 79% di sconto e 3 mesi gratis: proteggi la privacy senza spendere una fortuna

Surfshark ha deciso di mettere a buon prezzo la sua arma migliore: 79% di sconto e tre mesi gratis sul pacchetto One. La rivoluzione della sicurezza online è iniziata. Quanto costa adesso questo eccezionale bundle? Soltanto 3,39 euro al mese per un anno di abbonamento. Vediamo cosa offre esattamente.

Un’offerta da non perdere: 79% di sconto su Surfshark One

Surfshark One è un vero e proprio mastino del mondo online. Vanta un antivirus attivo 24 ore su 24, una VPN super sicura e una serie di funzionalità pensate per proteggere i dati personali degli utenti. Con la promozione attuale, potete provare tutto questo per soli 3,39 euro al mese. C’è pure la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, da usare se il pacchetto non ha soddisfatto le vostre aspettative.

La fama di Surfshark in Italia non viene dal nulla. La VPN inclusa nel pacchetto è una delle più performanti sul mercato, in quanto garantisce navigazione anonima e sicura. Ad aggiungersi al pacchetto, anche il blocco degli annunci pubblicitari e dei cookie. Finalmente vi liberete dei maledetti pop-up che spuntano come funghi ogni volta che navigate.

Il piano Surfshark One offre anche altro, come la protezione totale contro virus e malware grazie al sistema antivirus che viene aggiornato ogni tre ore. Le scansioni sono rapide e il database è sempre aggiornato.

Nel bundle, trovate anche funzionalità extra per proteggere la vostra identità, come il generatore di dati personali e indirizzi email da usare quando vi iscrivete a nuovi servizi online. Non mancano nemmeno gli avvisi in tempo reale su eventuali violazioni di email, carte di credito e documenti d’identità.

L’offerta attuale è da urlo: un anno di abbonamento a Surfshark One a soli 3,39 euro al mese. Tutto questo grazie all’incredibile 79% di sconto.