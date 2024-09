Surfshark in offerta: ottieni la VPN in sconto all'86%

In cerca di una nuova VPN affidabile e con il giusto rapporto qualità/prezzo? Allora conviene approfittare dell’ultima promozione di Surfshark. La nuova offerta propone un importante sconto dell’86%, con i nuovi clienti che pagheranno il piano Starter solo 2,19€ al mese per 24 mesi. Non solo: Surfshark ti regala anche tre mesi extra gratis.

Altrimenti, spendendo solo 50 centesimi in più, si può acquistare il piano One di Surfshark, che include anche un antivirus per un ulteriore livello di sicurezza. In caso non si fosse soddisfatti del servizio, per entrambi c’è la garanzia di 30 giorni. Per accedere alla promo, basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta.

Surfshark VPN: vantaggi e dettagli dell’offerta

Per chi cerca una VPN sicura, senza limiti e conveniente allora Surfshark è la soluzione più indicata. Protegge la tua privacy online grazie alla crittografia e alla politica “no-log”, permettendo così di navigare online senza lasciar tracce e in totale sicurezza.

Grazie all’anti-tracker integrato non sarai più vittima di annunci pubblicitari pericolosi e invadenti, bloccando tutti i tracciamenti e cookie pop-up indesiderati e fastidiosi. Inoltre, con l’antivirus presente nel Piano One e Piano One+ sarai protetto da truffe e malware.

Non ci sono limiti alla navigazione, né di banda né di traffico dati. Con oltre 3200 server sparsi in tutto il mondo, Surfshark è in grado di aggirare blocchi geografici e censure, permettendo una comunicazione libera e sicura.

Per qualsiasi dubbio o problema, ci si può appoggiare al servizio clienti 24/7 e parlare in tempo reale attraverso la chat presente sul sito.

Approfitta subito della promozione e ottieni un’ottima VPN s oli 2,19 € al mese più tre mesi extra completamente gratuiti. Per attivarla, serve solo andare sulla pagina dell’offerta sul sito ufficiale di Surfshark e selezionare il piano Starter da 24 mesi.