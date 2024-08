Surfshark in promozione: VPN premium a solo 2,19€ al mese con garanzia di rimborso

La VPN premium di Surfshark è un alleato imprescindibile per gli utenti che tengono molto alla loro privacy online. Con un’offerta mai vista prima, Surfshark vuole aiutare tutti gli utenti a navigare in sicurezza e ad aggirare i blocchi geografici.

Cosa la rende la miglior scelta? Facile: offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Garantisce infatti accesso a Internet sicuro grazie alla crittografia e permette di modificare l’indirizzo IP, spostandolo virtualmente in un altro Paese. Inoltre, se proprio non puoi fare a meno della protezione totale, Surfshark include anche un antivirus per tenere alla larga ogni minaccia del web.

VPN premium: sicurezza a prezzo stracciato

Attualmente, Surfshark è disponibile a partire da 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra gratuiti e 30 giorni di garanzia di rimborso. Se vuoi anche l’antivirus, con soli 50 centesimi in più al mese, potrai abbonarti al piano Surfshark One.

Ma cosa ottieni davvero con Surfshark? Innanzitutto, la connessione protetta dalla crittografia del traffico dati, la quale assicura che nessuno possa ficcare il naso nelle tue conversazioni o nelle tue ricerche su Google. Poi, la politica no log, che significa che non viene tenuta traccia delle tue attività online.

Surfshark dispone anche di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, permettendoti di “spostare” il tuo IP dove preferisci. Vuoi guardare le serie TV americane? Nessun problema, cambia il tuo IP e goditi lo spettacolo! Per chi ama condividere, Surfshark permette di utilizzare il servizio su più dispositivi, anche in contemporanea. Quindi, puoi proteggere tutto: dal tuo telefono al tablet fino al PC.

Insomma, con la VPN Premium di Surfshark non ti manca nulla: sicurezza, flessibilità e un prezzo che non ti farà rimpiangere i soldi spesi. Un’offerta che puoi attivare direttamente dal sito ufficiale di Surfshark, cliccando sul box qui sotto.