Surfshark One è la tua protezione nel web, adesso a prezzo scontato

Un antivirus ordinario non basta più. Per la protezione nel web efficace, occorre qualcosa di più potente e completo. Surfshark sta proponendo i suoi pacchetti One e One+ con sconti rispettivamente dell’83 e del 76% sull’abbonamento biennale.

Se ti abboni a Surfshark One, oltre a pagare soltanto 2,69 euro al mese, otterrai anche 3 mesi extra di abbonamento. Invece, Surfshark One+ ti costa 4,29 euro al mese, sempre con i 3 mesi in omaggio. C’è anche l’opzione solo VPN, ossia il bundle Starter, che costa 2,19 euro al mese.

Protezione nel web a portata di clic

Con l’abbonamento biennale di Surfshark, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi. Che tu abbia un laptop, smartphone, tablet o i tre insieme, il pacchetto copre tutto. Non si tratta solo di protezione dei tuoi dati di navigazione. Surfshark ti permette di navigare in modo anonimo evitando che occhi indiscreti (hacker, aziende, governi e chiunque voglia farsi gli affari tuoi) possano spiarti.

Il vero colpo da maestro di Surfshark? La funzione CleanWeb! Dici addio a pubblicità fastidiose, tracker invadenti e malware. Non solo la tua navigazione diventa una passeggiata nel parco, ma il tuo dispositivo resta al sicuro da minacce varie. E tutto questo senza limitare il numero di device che vuoi proteggere.

Con prezzi che partono da pochi euro, Surfshark non solo è conveniente, ma è anche una delle soluzioni di sicurezza informatica più complete e affidabili sul mercato. Dunque, che dire, il tuo portafoglio ringrazia e la tua serenità digitale pure.

A questo punto avrai capito che non si tratta di un semplice antivirus, ma di un bundle completo per la tua protezione nel web. User-friendly, pieno di funzionalità avanzate e prezzi super scontati: cosa vuoi di più? Attiva il pacchetto ora, prima che il prezzo salga.