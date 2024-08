Surfshark: protezione completa a partire da 2,19 EUR/mese

Surfshark combina sicurezza avanzata, facilità d’uso e un’ampia gamma di funzionalità per garantire che la tua navigazione sia sempre sicura e privata. E con la sua nuova offerta, è il momento perfetto per fare il passo verso una maggiore protezione online.

Le funzionalità

Surfshark non è solo conveniente, ma offre anche una gamma completa di funzionalità che lo rendono un leader nel settore delle VPN. Con dispositivi illimitati, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi con un solo account. La protezione antimalware integrata, combinata con la crittografia di primo livello, ti offre una sicurezza che va oltre la semplice navigazione anonima, proteggendo i tuoi dati da minacce online come virus e tracker.

Un’altra delle caratteristiche distintive di Surfshark è la sua tecnologia Nexus, che migliora ulteriormente la tua sicurezza instradando il traffico attraverso una rete di server, anziché limitarsi a un semplice tunnel VPN. Questo garantisce una maggiore protezione e velocità durante la navigazione.

Naviga in sicurezza ovunque tu sia

Configurare Surfshark è semplice e intuitivo. Con pochi tocchi, puoi proteggere la tua connessione e renderti invisibile online, evitando che siti web e tracker possano monitorare le tue attività. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, Surfshark ti offre una protezione 24/7, garantendo che il tuo indirizzo IP rimanga nascosto e le tue attività private.

Surfshark One: la protezione completa per i tuoi dispositivi

Per chi cerca una sicurezza totale, Surfshark offre il pacchetto Surfshark One, che include non solo la VPN, ma anche strumenti avanzati come l’Alternative ID per proteggere la tua identità online, e l’Antivirus per difendere i tuoi dispositivi da malware e altre minacce. Inoltre, con l’Alert riceverai avvisi immediati in caso di violazioni dei dati personali, permettendoti di agire rapidamente. Per conoscere l’offera completa di Surfshark clicca qui.