Surfshark VPN: naviga in modo anonimo e ottieni 5 mesi di abbonamento extra

Surfshark VPN ha messo a disposizione un’incredibile promo con sconto dell’80% e 5 mesi di abbonamento gratuito. Per soli 3,99 euro al mese, puoi godere di tutti i fantastici vantaggi forniti da questa affidabile VPN e navigare in modo sicuro ed in totale libertà.

Scopri i vantaggi di Surfshark VPN per navigare in sicurezza

Surfshark è una VPN pluripremiata che offre connessioni veloci stabil. Dispone di una vasta rete di server a 10 GBit distribuiti in 100 Paesi, consentendo agli utenti di navigare in tutto il mondo.

Inoltre, protegge la privacy online eliminando fastidiosi annunci, tracker e pop-up di cookie. La sua flessibilità si estende anche all’utilizzo illimitato su vari dispositivi e offre strumenti di blocco di annunci, malware e pop-up di cookie. L’opzione di autenticazione a due fattori e l’assistenza clienti 24/7 completano l’offerta.

Utilizzare una VPN come Surfshark, oltre a navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche e tenere lontano gli hacker, è anche un modo economico per risparmiare.

Come? Evitando che le tariffe online come quelle degli alberghi e delle compagnie aeree si basino su dove risiedi. Un abbonamento è sufficiente per proteggere te e la tua famiglia su internet.

Grazie a Surfshark, ti viene garantita una elevata protezione online senza stare in pensiero, in quanto è possibile proteggere più dispositivi con un solo account.

Non dimenticare di prendere in considerazione i vantaggi quando viaggi. Una VPN ti offre la possibilità di aggirare le limitazioni geografiche, consentendoti una navigazione completa.

Per darti maggiore tranquillità, Surfshark offre anche il rimborso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento.

Con più di 3200 server distribuiti in 100 paesi, Surfshark è la scelta migliore per chiunque voglia difendere la propria riservatezza online senza rinunciare a nulla.

Tecnologie di ultima generazione e velocità di navigazione elevate, unite a una policy rigida di no log, rendono Surfshark una scelta sicura e affidabile. Approfitta dello sconto dell’80% su un abbonamento di 24 mesi e ricevi 5 mesi aggiuntivi gratuitamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.