SVENDITA totale notebook, l'ASUS Chromebook costa 100 EURO in meno

Hai trovato il computer che stavi cercando: su Amazon torna finalmente in sconto l’ASUS Chromebook CX1. Questo bellissimo notebook, potente ed economico grazie allo sconto del 7%, è la soluzione per tutti.

L’offerta a tempo consente di acquistarlo per soli 279 €, una cifra veramente fuori di testa. Entro il fine settimana sarà a casa vostra.

ASUS Chromebook, una garanzia con schermo da 15,6″

Questo è il computer portatile di alta qualità che consente di risparmiare centinaia di euro. Chi credeva di dover acquistare un notebook ad alte prestazioni, non aveva valutato l’ipotesi di affidarsi ad un Chromebook come questo di ASUS. Scegliendo questo CX1 cambia veramente tutto: con il suo meraviglioso design, tipico del marchio, è davvero un piacere anche solo guardarlo.

Ne beneficia anche il trasporto, reso molto più semplice visto il peso esiguo. Il bellissimo schermo da 15,6″ in full HD è un piacere per gli occhi: le immagini sono fluide e colorate, perfette per ogni tipo di utilizzo. L’hardware mostra un mix perfetto tra il processore, un Intel Celeron N4500 e le memorie, una RAM da 8 GB e una eMMC interna da 64 GB. È grazie a questi componenti che il Chromebook gira velocissimo: il sistema ChromeOS garantisce una fluidità straordinaria, come se a bordo ci fosse un processore i7 per Windows.

La motivazione principale per cui effettuare questo acquisto sta nel perfetto connubio tra estetica e prestazioni, senza tralasciare il prezzo. Il Chromebook CX1 di ASUS è davvero un portento sia per le sue linee molto sottili ed armoniche che per il suo hardware, potente quanto basta per far girare alla grande ChromeOS. Chi ama la fluidità di un computer, non deve pensarci due volte: è questo l’acquisto giusto di oggi su Amazon.

Il prezzo è davvero ottimo, siccome l’offerta a tempo con lo sconto del 7% garantisce a tutti la possibilità di acquistare il prodotto per 279 €. Entro il fine settimana dovrebbe essere a casa vostra e con due anni di garanzia in regalo.

