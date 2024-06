Svizzera - Italia e tutto Euro 2024 in streaming con NOW: la promo senza vincoli

È tutto pronto per Svizzera – Italia: il match valido per gli ottavi di finale è in programma alle 18.00 di oggi, 29 giugno 2024. Si tratta di una sfida decisiva a cui l’Italia arriva dopo un difficile girone di qualificazione, chiuso con il pareggio all’ultimo secondo con la Croazia.

Per guardare in streaming Svizzera – Italia e tutte le altre partite di Euro 2024 il modo migliore è scegliere NOW e puntare sul Pass Sport, ora disponibile con un costo di 14,99 euro per un mese, senza alcun obbligo di rinnovo.

Il Pass in questione consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky e, quindi, anche a tutte le partite di Euro 2024, compreso il match tra Svizzera e Italia, da guardare comodamente in streaming su qualsiasi dispositivo.

Per attivare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di NOW.

Svizzera – Italia e tutto Euro 2024: in streaming con NOW

Per guardare Svizzera – Italia, in programma oggi, 29 giugno, a partire dalle 18, e tutte le altre partite della fase finale di Euro 2024 è sufficiente puntare su NOW, andando ad attivare il Pass Sport che garantisce l’accesso completo all’offerta sportiva di Sky (considerando i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio).

Con NOW è possibile seguire anche le Olimpiadi di Parigi 2024 e il torneo di Wimbledon 2024 che prenderà il via la prossima settimana. Il catalogo di contenuti è ricchissimo e permette di vivere appieno l’estate sportiva appena iniziata.

Il Pass Sport è disponibile in due versioni:

abbonamento mensile senza vincoli al costo di 14,99 euro per il primo mese e 24,99 euro al mese successivamente

e 24,99 euro al mese successivamente 14,99 euro al mese per 12 mesi

C’è anche la possibilità di attivare l’Opzione Premium che, al costo di 5 euro in più al mese, permette di sfruttare le due visioni in contemporanea. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NOW qui di sotto.