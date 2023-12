Svuotatutto eBay, la smart TV Samsung Crystal da 55" costa pochissimo

Siamo al cospetto di una delle televisioni più famose in assoluto di questo 2023. A produrla è uno dei brand più famosi in assoluto, ovvero Samsung, che ha dato vita ormai un po’ di tempo fa alla sua serie Crystal UHD. I prodotti appartenenti a questa gamma di smart TV sono veramente eccezionali, visto che riescono a conciliare un rapporto tra qualità e prezzo ineccepibile.

La maggior parte delle persone che vuole risparmiare avendo comunque un prodotto di Samsung che sia in grado di riprodurre una qualità fino al 4K, sanno di cadere in piedi. Oggi su eBay arriva in sconto la variante da 55″, quella lanciata proprio durante questo 2023.

Samsung ha realizzato una televisione davvero equilibrata che peraltro oggi arriva con un prezzo molto più basso del solito. Su eBay è possibile trovarla a soli 349,90 € con la spedizione assicurata entro mercoledì prossimo.

Smart TV Samsung da 55″ in sconto su eBay, è in 4K

Innanzitutto, la diagonale di smart TV è da 55″ di ampiezza ed include una risoluzione davvero straordinaria. Parliamo infatti del 4K, quello a 3840 x 2860 pixel. A bordo della televisione di Samsung il sistema operativo sarà Tizen in versione rinnovata, molto più fluido rispetto al solito.

I colori saranno praticamente uguali alla realtà e l’audio, grazie al Dolby Atmos, renderà un’esperienza unica agli utenti.

Le caratteristiche tecniche dovrebbero aver contribuito a convincere coloro che avevano pensato di acquistare questa Samsung Crystal UHD da 55″. Effettivamente è davvero difficile tirarsi indietro da un’occasione del genere, visto che anche altri colossi e-commerce non riescono per nulla a pareggiare questo prezzo. Direttamente su eBay sarà possibile pagare il prodotto 349,90 € con la spedizione che dovrebbe giungere a casa tra martedì 5 dicembre e mercoledì 6 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.