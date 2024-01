Tablet Android 10" con accessori: solo 89,99€, non è uno scherzo

Tanti sono i fattori che determinano la scelta di un articolo rispetto ad un altro. Quello di maggior peso è sicuramente il prezzo, perché non tutti vogliono o possono spendere determinate cifre. Nel caso dei tablet, le opzioni non mancano: ci sono i top di gamma, ma anche soluzioni più accessibili ma comunque valide. Un esempio è lo Yestel T13, un tablet Android da 10 pollici con design full screen: oggi il device costa solo 89,99€, e viene consegnato in compagnia di tanti accessori, come cover, tastiera, mouse e pellicola.

In questo bundle da 89,99€ c’è tutto, a partire dal tablet Android da 10″ con 12GB di RAM

Protagonista dell’ottima offerta di Amazon è il tablet T13 di Yestel, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, un materiale che di solito viene utilizzato per dispositivi ben più costosi.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (HD), ed è alimentato da un processore octa-core che arriva fino a 2.0 GHz. La RAM è di 12GB, la capacità di archiviazione è invece di 128GB (espandibile fino a 1TB).

Essendo un dispositivo del 2023, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 13, il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0. La batteria è da 6000mAh e garantisce una buona autonomia.

Il T13 è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Certo, qualche compromesso da accettare c’è, ma il prezzo è davvero vantaggioso e poi c’è anche un ricco kit in dotazione (custodia, mouse, caricabatterie, pellicola, cavo USB-C e alimentatore).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.