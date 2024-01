Il tablet Android di Blackview costa solo 80€ con il codice eBay

Non tutti svolgono le stesse attività con un dispositivo. Nel caso dei tablet Android, ad esempio, ci sono quelli per l’editing di foto e video anche in mobilità e/o il multitasking più sfrenato. Ma ci sono anche quelle soluzioni con specifiche tecniche non da capogiro ma comunque adatte per attività come navigazione web, visione di contenuti in streaming, social network e via dicendo. Appartiene a questa seconda categoria il Blackview Tab 50, dispositivo da 8″ con processore quad-core.

Su eBay, il costo è di soli 80,99€, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo bisogna inserire manualmente il codice CASA24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da blackview_global, venditore professionale totalmente affidabile con il 99,5% di feedback positivi.

Il Blackview Tab 50 Wi-Fi è un dispositivo dal look essenziale e pulito. E questo è un vantaggio, perché significa che può essere usato senza attirare troppe attenzioni anche in ambienti più formali, come ufficio, università e così via. Potrebbe essere preso in considerazione anche per chi ha attività commerciali, per raccogliere le opinioni dei clienti o mostrare nuovi prodotti, ad esempio.

Il display è da 8 pollici, con risoluzione HD+ e tecnologia IPS. Le cornici non sono simmetriche e, per quanto riguarda le dimensioni, sembrano quelle degli iPad di qualche anno fa. Insomma, non è un top di gamma, e lo si nota anche da questi partciolari.

Come già anticipato, questo è un tablet Android pensato per attività di base, come la navigazione web, la lettura di ebook o riviste in formato digital, l’uso di social network e la visione di contenuti in streaming. Il processore è un quad-core a 2,00 GHz, a tuo tengono ottima compagnia 8GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile tramite microSD).

Il sistema operativo è Android 13 e, per quanto riguarda la connettività, wireless c’è il Wi-Fi 6, standard molto recente che garantisce più velocità.

