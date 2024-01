Tanti utenti vorrebbero un tablet Android per godersi contenuti in streaming su uno schermo più grande di quello degli smartphone. Ma anche per navigare in rete, fare un giro sui social network, leggere ebook e fare videochiamate. Per chi ha deciso di investire un budget inferiore a 150€, oggi c’è l’affare perfetto.

Il Blackview Tab 70 con design full-screen, display HD+ da 10,1 pollici e ottima autonomia costa solo 139,99€ con il doppio sconto Amazon: applica prima il codice GDDJN7VC (-50%) e poi il coupon (-30%).

Il tablet Android di Blackview è il dispositivo perfetto per l’intrattenimento: il design è full screen e il prezzo è… minuscolo!

Il design di questo dispositivo è ben riuscito, minimale, pulito e rifinito. Il retro in alluminio è lineare, e ospita solo una doppia fotocamera con AI per foto e video di discreta qualità. La parte frontale è dominata dal display HD+ IPS da 10,1 pollici, circondato da cornici sono sottili e simmetriche. Il risultato finale è da promuovere a pieni voti, soprattutto perché si sta parlando di un dispositivo che costa solo 99,99 euro.

In quanto a prestazioni, questo tablet Android può contare su un processore quad-core a 2.0 GHz, 8GB di RAM e 64GB di archiviazione che, volendo, possono essere anche portati a 2TB tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13 e mette a disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 6580mAh, il device dovrebbe avere una ottima autonomia. In sintesi, scheda tecnica alla mano, è perfetto per un uso di base (streaming, videochiamate, social network, email e così via) e può dire la sua anche con attività più intense, come il gaming. Inoltre, essendo il prezzo così contenuto, può essere preso in considerazione anche come dispositivo per la DAD.

Ricorda che per completare l’acquisto a 139,99€ devi applicare manualmente prima il codice promozionale GDDJN7VC (-50%) e poi il coupon (-30%).

