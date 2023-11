In offerta lampo un kit completo di… tutto! Con una spesa inferiore 100€ ci si aggiudica un bundle con un tablet Android da 10″ (4/64GB), tastiera Bluetooth, mouse Bluetooth, auricolari cablati, stylus, alimentatore, cavo di ricarica, custodia e pellicola protettiva.

È importante precisare che, trattandosi di una promo lampo, lo sconto sarà disponibile solo per poche ore. Se dunque sei interessato/a all’articolo, ti consiglio di completare rapidamente l’acquisto.

Offerta lampo davvero imperdibile: tablet Android 10″ con accessori a meno di 100€ su Amazon

Protagonista dell’ottima offerta lampo Amazon è il tablet EagleSoar, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (circondato da cornici abbastanza sottili), ed è alimentato da un processore quad-core che arriva fino a 2.0 GHz. Di supporto ci sono 4GB di RAM e 64GB di archiviazioni (espandibili fino a 256GB con microSD).

Il sistema operativo è Android 12 (senza pubblicità o bloatware) e comprende tutte le applicazioni di Google, tra cui il Play Store, il negozio digitale per scaricare tantissime app per intrattenimento, produttività e svago. Il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), la connettività LTE e il Bluetooth 4.0.

Quello appena descritto è un tablet ibrido versatile e, soprattutto, economicamente conveniente. È adatto per chi cerca una soluzione leggera e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Non è assolutamente un top di gamma, ma in operazioni come navigazione web, social network, streaming e videochiamate se la cava egregiamente.

