Oggi Amazon ti consente di spendere poco (pochissimo!) per un kit completo davvero di tutto. Certo, questo tablet Android non è un top di gamma e non è adatto ad attività come il gaming più sfrenato, ma per streaming, lavoro con documenti e navigazione web è davvero perfetto. Anche perché arriva in compagnia di tanti accessori, come mouse tastiera.

Il costo del bundle è vicino ai 200 euro ma il con il doppio sconto Amazon bastano solo 131,55 euro, e la spedizione è inclusa. Per far crollare il prezzo è importante non dimenticare di spuntare manualmente il coupon, valido per uno sconto aggiuntivo dell’8%.

Questo bundle è uno spettacolo, e non solo per il tablet Android 2K

Protagonista dell’ottima offerta di Amazon è il tablet Meberry M7, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, particolare non scontato, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Il tablet è dotato di uno display da 10,36 pollici con una risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e formato 16:10, ed è alimentato da un processore octa-core che arriva fino a 2.0GHz. La RAM è da ben 16GB, la capacità di archiviazione è invece di 256GB (espandibili fino a 256GB).

Essendo un dispositivo assolutamente recente, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 13 (senza pubblicità o bloatware), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0.

L’M7 è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. La batteria è da 8600mAh e ha un’ottima autonomia, e non manca un modulo fotografico con doppia lente.

Infine, non guasta di certo il kit in dotazione già citato in apertura e composto da cover con tastiera, mouse, pellicola protettiva e kit di ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.